В Башкирии за три года отремонтируют 88 школ

За три года в Башкортостане по этой программе отремонтировали 146 зданий школ. Еще одна хорошая новость – республика получит федеральное финансирование и на строительство новых школ и садиков. В частности, 2,4 млрд рублей – на создание математического лицея-интерната на 360 мест в Уфе. У нас сильная математическая школа, и идею построить такое учреждение мы вынашиваем уже несколько лет.