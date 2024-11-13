В Башкирии за три года отремонтируют 88 школ

88 школ в Башкортостане будет отремонтировано по президентской программе в ближайшие три года. В нее также вошли 16 зданий детских садов и семь колледжей. Всего на эти цели республика получит более 7 млрд рублей. Об этом в социальных сетях сообщил глава республики.
За три года в Башкортостане по этой программе отремонтировали 146 зданий школ. Еще одна хорошая новость – республика получит федеральное финансирование и на строительство новых школ и садиков. В частности, 2,4 млрд рублей – на создание математического лицея-интерната на 360 мест в Уфе. У нас сильная математическая школа, и идею построить такое учреждение мы вынашиваем уже несколько лет.