Известно, когда в Башкирии восстановят пострадавшие от паводка мосты

В Учалинском районе пострадавшие в результате дождевого паводка мосты восстановят до Нового года. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказали в местной администрации. Напомним, минувшим летом жители деревни Мулдашево оказались как на необитаемом острове: объездную дорогу размыло, а основная переправа разрушилась.