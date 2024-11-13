В Башкирии семьи получили ключи от новых домов

Ключи от новых домов получили две семьи из Аскинского района. Их построили в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». На возведение жилья ушло почти 10 млн рублей.

Отец двоих сыновей первым делом проверяет батареи, а после и комнаты детей. Ему важно, чтобы в доме было тепло и личное пространство у каждого члена семьи. Как говорит мужчина, теперь можно и заселяться.

Бывший воин-афганец и заслуженный работник физической культуры республики ждал этого дня долго, но очередь подошла внезапно. Для него новость о том, что он стал обладателем нового дома, стала приятной неожиданностью.

Вместе с семьей бывший воин-афганец жил в деревянном доме 80-х годов постройки. Там было печное отопление. А здесь и газ, и вода, и тёплый пол. Полностью укомплектованы ванная комната и кухня с электроплитой и духовкой. Семье осталось лишь закупить мебель.

Ключи от соседнего дома достались Винере Фаузетдиновой. Женщина ждала три года. Узнала о радостной новости в роддоме. Потому ключи за нее получили родители, свекровь и дочь. Она подавала заявление на приобретение жилья как молодой специалист. Женщина работает в местной администрации.

Дома строились в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», направленной на поддержку специалистов, работающих в сельской местности. Кроме этих двух семей, в текущем году в республике ключи до конца года получат еще 83. Жилье им предоставили по договору найма. После 5 лет по трудовому соглашению с работодателем семьи могут выкупить дом в собственность за 10% от стоимости строительства, а по истечении 10 лет — за 1%.

Есть разные программы улучшения жилищных условий. Одна программа — это выделение субсидий. Вторая программа — это строительство многоквартирных домов для крупных предприятий, для их работников. Ильшат Фазрахманов, и. о. заместителя премьер-министра правительства, министра сельского хозяйства Республики Башкортостан