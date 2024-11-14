В перинатальном центре Уфы появился банк грудного молока

В перинатальном центре республики появился индивидуальный банк грудного вскармливания. Его двери открылись в преддверии Дня недоношенных детей. Кроме того, начал работу и кабинет послеродовой реабилитации и поддержки грудного вскармливания.
Всё это создали благодаря поддержке фонда «Подари солнечный свет» и благотворительного фонда «БлагоДать». В день открытия меценаты подарили кресла и молокоотсосы, а также пастеризатор грудного молока.
Банк грудного молока нужен в первую очередь детям, родившимся недоношенными, в тяжелом состоянии. Малышам порой нужно длительное выхаживание, что затрудняет им доступ к грудному молоку. А у мам при временном разлучении с ребенком часто снижается объем молока. Банк решает эту проблему.