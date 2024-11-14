В Башкирии провели командно-штабные учения по ликвидации ЧС

В Аскинском районе провели заседание комиссии по ликвидации ЧС при проведении межрегиональных командно-штабных учений Госкомитета республики по ветеринарии. Специалисты сообщили о состоянии дел в агропромышленном комплексе Башкортостана. Важным моментом в настоящее время является биозащита отрасли, соблюдение учета, ввоза животных и птицы из других регионов, а также все ветеринарные, фитосанитарные и профилактические требования.

Сейчас эпизоотическая ситуация в России и соседних государствах напряженная. Регистрируемые случаи показывают высокую интенсивность циркуляции вируса на обширных территориях. Так, в текущем году выявили 60 вспышек в 20 субъектах страны.