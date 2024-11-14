В Уфе подвели итоги Года молодежи, объявленного Всемирным курултаем башкир. Мероприятие прошло в культурном центре «Атайсал». Там прошел финальный концерт фестиваля башкирской песни «Рух», который реализован при поддержке грантов главы республики.
Также команды делегаций районов стали участниками квиз-игры, организованной некоммерческой организацией по сохранению и развитию башкирского языка. Темы самые разные: история, культура, краеведение и знаменитости.
Главной же стала стратегическая сессия, где обсуждались идеи и проекты в разных сферах. В результате отобрали лучшие, которые представят новоизбранному молодежному курултаю в декабре.