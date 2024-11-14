Бурзянский район Башкирии отправил гумконвой в зону СВО

В Бурзянском районе готовят к отправке очередной гуманитарный конвой. Жители своими силами строят передвижную баню со всеми необходимыми принадлежностями. А студенты местного агропромышленного колледжа мастерят маскировочные сети.

В хорошей компании работа идет быстрее. Несмотря на будний день, на заднем дворе старосубхангульской администрации собрались неравнодушные люди. Они готовят к отправке гуманитарный конвой.

В ближайшие недели из этих досок постареют баню, вторую за месяц. Первая уже готова. Внутри нее камни, веники и все необходимое. Гуманитарный конвой планируют отправить в декабре. Вместе с передвижными банями поедут посылки от родных и маскировочные сети. Их теперь плетут и в агропромышленном колледже села Старосубхангулово.

Для студентов это не труд, а любимое занятие. Плести сети их научили местные ветераны. Также ребята пишут письма своим родным, которые находятся в зоне специальной военной операции.