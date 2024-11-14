В Башкирии назвали основные причины аварий на дорогах

В России сегодня проходит День памяти жертв ДТП. В Башкортостане погибло уже более 330 человек. Страшная авария в Бакалинском районе сегодня унесла жизнь молодой мамы и её годовалого ребенка. На пресс-конференции, посвященной Дню памяти, сотрудники Госавтоинспекции рассказали, какие районы в республике самые аварийные, кто чаще всего становится виновником ДТП и как сообщить о пьяном водителе.

Детали автомобилей от удара раскидало на десятки метров. За рулём отечественного авто находилась 26-летняя девушка. Вместе с ней в машине ехал годовалый малыш. На проезжей части остались лежать детские вещи. По предварительной версии, «Лада Гранта» выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Киа Спортейдж».

Начальник управления Госавтоинспекции выезжал на место аварии. В это время он должен был находиться на пресс-конференции, посвященной как раз Дню памяти жертвам ДТП. В этом году на дорогах республики погибло 330 человек, из них уже 11 — дети. Четверть смертельных аварий произошла по вине пьяных водителей.

Статистика неутешительна: Башкортостан занимает пятое место среди субъектов России по количеству происшествий с нетрезвыми автолюбителями. При этом их число по сравнению с прошлым годом снизилось, а сотрудниками Госавтоинспекции республики были задержаны более 14 тысяч пьяных водителей.

Госавтоинспекция республики также назвала самые аварийные районы региона — это Мелеузовский, Ермекеевский, Краснокамский, Мишкинский и Уфимский. По-прежнему основные причины — выезд на встречку, неправильное расположение автомобиля на проезжей части, нарушения правил проезда перекрёстков. В Уфе самым опасным пересечением является Лесотехникума-Энтузиастов. Есть вопросы и к дорожным условиям.

Медики, в свою очередь, предупреждают, что не всех пострадавших в ДТП можно эвакуировать из авто самостоятельно. Всё, конечно, зависит от травмы и места аварии. Если есть возможность, лучше дождаться скорой помощи.