Звёзды мировой оперы посетили заповедник «Шульган-Таш» в Башкирии

Участники VII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова посетили Бурзянский район. Звёзды мировой оперы приняли участие в экскурсии по заповеднику «Шульган-Таш».
В числе гостей уникального природного объекта были солист Большого театра Беларуси Иосиф Никитенко, солистка театра «Геликон-Опера» Софья Цыганкова, выпускники «Летней школы Ильдара Абдразакова» Юлия Вакула и Елисей Лаптев, пианист, лауреат международных конкурсов Евгений Сергеев и др.
Чтобы посетить одну из главных достопримечательностей Башкирии, звездам пришлось перестроить маршрут. Артисты заехали после выступления в Магнитогорске, перед выездом в Оренбург, где продолжится музыкальный фестиваль.
Лучший бас планеты Ильдар Абдразаков призвал всех по возможности посетить пещеру Шульган-Таш и одноименный музей, назвав заповедник «фантастическим местом».
Фото: заповедник «Шульган-Таш».