Звёзды мировой оперы посетили заповедник «Шульган-Таш» в Башкирии

Я побывал в разных местах, в разных пещерах и гротах в Альпах, в Италии, во Франции. Но когда ты едешь по Башкирии и видишь эту прекрасную природу, никак не ожидаешь, что здесь может находиться такое. Этот музей, этот заповедник, пещера Шульган-Таш – это фантастическое место! О нем много слышал. До сих пор никак не удавалось сюда доехать, так как это немного далеко от Уфы. Да и не было такой возможности. А вот сейчас, проезжая мимо этого уникального места волей случая, заехал в необыкновенную пещеру. Не ожидал, что у нас есть такие места, которые обязательны для посещения. Это какое-то чудо! Когда вы заходите в пещеру, понимаете, насколько мы все – мелкие частицы в этом мире. И то, что находится вокруг вас в пещере, наскальные рисунки, дают ощутить мощь природы прежде всего, мощь того, чем мы дорожим.

Ильдар Абдразаков