Башкирию и Алтай свяжет авиасообщение

Республика Алтай - для Башкортостана не чужой, а братский регион. Мы говорим, что это братский народ, тюркский народ, у нас общие корни и история, это очень немаловажно. Алтай представляет для нас такую широкую гамму интересов. Мы с Главой Республики Алтай Андреем Анатольевичем обсуждали, что необходимо, конечно, авиационное сообщение. Авиационное сообщение существенно откроет для Башкортостана Алтай, а для Алтая откроет Башкортостан. Мы приложим все усилия, у нас такой опыт есть. Поэтому, я думаю, найдем и авиакомпанию, и обеспечим. Но там предстоит большая работа туристических компаний обеих республик, чтобы был определенный турпоток. Я полагаю, что с учетом все-таки достаточно большого населения Республики Башкортостан и рекреационных возможностей Республики Алтай, что поток от нас туда будет. Там очень высокие возможности: и туристические, и этнические, и лечебные, потому что там уникальная природа. Также мы бы хотели сотрудничать в сфере промышленных кооперационных связей и в области агропроизводства. И, конечно, с учетом, подчеркиваю, что это республика с глубокими историческими, понятными нам и схожими корнями, мы хотели наладить сотрудничество в области науки, исторических исследований, культурно-научных исследований, в области национальных видов спорта, национальной культуры. Поэтому это тоже легло в основу подписанного соглашения.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан