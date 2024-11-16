Из Уфы в зону СВО отправился 138-й гумконвой

Сегодня с территории уфимского дворца борьбы отправился 138-й по счету гуманитарный конвой. В больших грузовых машинах для наших бойцов везут стройматериалы, теплую одежду, внедорожники, передвижные бани на колесах, медикаменты и многое другое. Радий Хабиров, первый заместитель председателя Совета Федерации России Владимир Якушев, глава Алтайской республики Андрей Турчак и руководитель ДНР Денис Пушилин лично проводили колонну с грузом.
Для Алексея Носкова это уже будет двадцатый и юбилейный по счёту рейс на передовую. О том, каково нашим бойцам на фронте и в чём они нуждаются, он знает не понаслышке. Мужчина с начала спецоперации служил в батальоне имени Шаймуратова. За участие в боевых действиях был награждён орденом и медалью Шаймуратова. Из-за ранения его комиссовали. После лечения и восстановления решил вновь приносить пользу Отечеству.
138-й гуманитарный конвой из Башкортостана везёт в зону СВО многотонный груз. Это стройматериалы, генераторы, окопные свечи, маскировочные сети, автозапчасти, печки-буржуйки, теплые вещи, продукты, лекарства и посылки от родственников.
В церемонии отправки колонны из восьми грузовиков участвовал лично Радий Хабиров. А также первый заместитель председателя Совета Федерации России Владимир Якушев, глава Алтайской республики Андрей Турчак и руководитель ДНР Денис Пушилин.
В формировании гуманитарного груза участвовали жители Дюртюлинского, Татышлинского и Чишминского районов. В том числе представители предприятий и бизнесмены.
Свою лепту внесли и ветераны локальных конфликтов, которые держат связь с нашими воинами.
Груз предназначен для всех военнослужащих из Башкортостана: бойцам добровольческих соединений и мобилизованным. Внутри фургонов — более десяти внедорожников и примерно столько же мотоциклов. На фронт также отвезут передвижные бани на колёсах.
Водителям необходимо преодолеть путь длиною более двух тысяч километров. Всю дорогу их будут сопровождать спасатели. Радий Хабиров поблагодарил их за сложную и опасную работу по перевозке гуманитарных грузов на Донбасс. Ведь все жители республики объединились, чтобы каждый воин на передовой почувствовал заботу и поддержку родного дома.