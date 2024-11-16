Из Уфы в зону СВО отправился 138-й гумконвой

Сегодня с территории уфимского дворца борьбы отправился 138-й по счету гуманитарный конвой. В больших грузовых машинах для наших бойцов везут стройматериалы, теплую одежду, внедорожники, передвижные бани на колесах, медикаменты и многое другое. Радий Хабиров, первый заместитель председателя Совета Федерации России Владимир Якушев, глава Алтайской республики Андрей Турчак и руководитель ДНР Денис Пушилин лично проводили колонну с грузом.

Для Алексея Носкова это уже будет двадцатый и юбилейный по счёту рейс на передовую. О том, каково нашим бойцам на фронте и в чём они нуждаются, он знает не понаслышке. Мужчина с начала спецоперации служил в батальоне имени Шаймуратова. За участие в боевых действиях был награждён орденом и медалью Шаймуратова. Из-за ранения его комиссовали. После лечения и восстановления решил вновь приносить пользу Отечеству.

Дело опасное, конечно, но это дело благодарное. Я очень горд и счастлив продолжать свой путь после увольнения из рядов Минобороны. Это наша миссия, то есть там наши ребята чувствуют нашу поддержку.

Алексей Носков, водитель

138-й гуманитарный конвой из Башкортостана везёт в зону СВО многотонный груз. Это стройматериалы, генераторы, окопные свечи, маскировочные сети, автозапчасти, печки-буржуйки, теплые вещи, продукты, лекарства и посылки от родственников.

Всего в составе этого гуманитарного конвоя будет доставлено более 150 тонн груза. Груз мы формируем по заявкам войсковых частей.

Кирилл Первов, и. о. председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

В церемонии отправки колонны из восьми грузовиков участвовал лично Радий Хабиров. А также первый заместитель председателя Совета Федерации России Владимир Якушев, глава Алтайской республики Андрей Турчак и руководитель ДНР Денис Пушилин.

Спасибо вам за труд, мы его очень ценим. Держитесь вместе, обеспечивайте безопасность колонны. Вы делаете настоящее мужское дело – пусть ваши близкие гордятся вами. Мы в Башкортостане приняли решение помогать нашим ребятам на СВО столько, сколько потребуется. Каждый рейс несёт ценный груз, который ждут. Берегите себя, и ещё раз спасибо.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В формировании гуманитарного груза участвовали жители Дюртюлинского, Татышлинского и Чишминского районов. В том числе представители предприятий и бизнесмены.

Для укрепления позиций. Пиломатериалы в огромном количестве везем, фанеру ОСП для создания комфортных условий блиндажей, отраву для грызунов везем и питание.

Ришат Мансуров, глава администрации Чишминского района

Свою лепту внесли и ветераны локальных конфликтов, которые держат связь с нашими воинами.

Фото №1 - Из Уфы в зону СВО отправился 138-й гумконвой

Купили сварочные аппараты, обогреватели электрические. В основном такие вещи мы отправляем. Сами недавно ездили в Курск, там наши ребята бьются, будем побеждать, и если мы будем в тылу свою работу делать — победа будет за нами.

Ильгиз Валиев, ветеран боевых действий в Афганистане

Груз предназначен для всех военнослужащих из Башкортостана: бойцам добровольческих соединений и мобилизованным. Внутри фургонов — более десяти внедорожников и примерно столько же мотоциклов. На фронт также отвезут передвижные бани на колёсах.

Водителям необходимо преодолеть путь длиною более двух тысяч километров. Всю дорогу их будут сопровождать спасатели. Радий Хабиров поблагодарил их за сложную и опасную работу по перевозке гуманитарных грузов на Донбасс. Ведь все жители республики объединились, чтобы каждый воин на передовой почувствовал заботу и поддержку родного дома.

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