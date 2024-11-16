Из Уфы в зону СВО отправился 138-й гумконвой

Всего в составе этого гуманитарного конвоя будет доставлено более 150 тонн груза. Груз мы формируем по заявкам войсковых частей.

Кирилл Первов, и. о. председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям