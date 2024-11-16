В Уфе состоялась конференция регионального отделения «Единой России»

Я бы хотел тоже, пользуясь случаем, здесь поблагодарить Башкортостан, потому что знаю, что в этом направлении они делают очень много и всегда приходят на помощь, постоянно поддерживают Донбасс. Когда у нас произошла беда в Курске, Башкортостан был одним из первых регионов, кто отправил туда гуманитарную помощь. И в таком режиме они живут постоянно.

Владимир Якушев, ВРИО секретаря генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации России