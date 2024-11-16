В Уфе состоялась конференция регионального отделения «Единой России»

Башкортостанское отделение «Единой России» объявило 2025 год Годом местных политсоветов партии «Единая Россия». Такое решение приняли сегодня на конференции башкирского отделения.

В мероприятии приняли участие Радий Хабиров и временно исполняющий полномочия секретаря Генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Владимир Якушев. Федеральный чиновник поддержал инициативу региона по установлению года политсоветов партии.

Я бы хотел тоже, пользуясь случаем, здесь поблагодарить Башкортостан, потому что знаю, что в этом направлении они делают очень много и всегда приходят на помощь, постоянно поддерживают Донбасс. Когда у нас произошла беда в Курске, Башкортостан был одним из первых регионов, кто отправил туда гуманитарную помощь. И в таком режиме они живут постоянно.

Владимир Якушев, ВРИО секретаря генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации России
Фото №1 - В Уфе состоялась конференция регионального отделения «Единой России»

Также на конференции избирали депутатов, которые отправятся на 21-й съезд партии. Он состоится 14 декабря в Москве. Там обновят народную программу с учетом последних тезисов президента страны. Радий Хабиров, выступая на конференции, отметил, что главная задача — больше общаться с людьми. В республике большой корпус депутатов всех уровней — это несколько тысяч человек. И эта армия людей должна работать и общаться напрямую с населением, знать их проблемы и помогать в их решении.

Именно политические советы местных отделений, местные отделения, депутаты, рядовые члены партии не являются проводниками тех решений, которые нам обозначает наш президент. Это действительно так, потому что людям надо объяснять, с людьми работать, это главная задача.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан, секретарь Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия»
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