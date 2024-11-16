В Уфе состоялась конференция регионального отделения «Единой России»

Башкортостанское отделение «Единой России» объявило 2025 год Годом местных политсоветов партии «Единая Россия». Такое решение приняли сегодня на конференции башкирского отделения.
В мероприятии приняли участие Радий Хабиров и временно исполняющий полномочия секретаря Генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Владимир Якушев. Федеральный чиновник поддержал инициативу региона по установлению года политсоветов партии.
Также на конференции избирали депутатов, которые отправятся на 21-й съезд партии. Он состоится 14 декабря в Москве. Там обновят народную программу с учетом последних тезисов президента страны. Радий Хабиров, выступая на конференции, отметил, что главная задача — больше общаться с людьми. В республике большой корпус депутатов всех уровней — это несколько тысяч человек. И эта армия людей должна работать и общаться напрямую с населением, знать их проблемы и помогать в их решении.