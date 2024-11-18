В Бурзянском районе Башкирии откроют новую экотропу

В Бурзянском районе создается новая экотропа. Об этом сообщили в национальном парке «Башкирия».
Новый маршрут под названием «Айыу кутарган» (что переводится как «Медведь разорил») начнется от кемпинга «Антонова скала» расположенного на берегу реки Белой. Длина экотропы составит 3 километра. Она приведет к вершине одноименной горы, где уже предусмотрены две смотровые площадки с панорамными видами.
К началу туристического сезона планируется установить информационные знаки и указатели, а также обустроить места для отдыха. Экотропа будет доступна как для самостоятельных прогулок, так и в сопровождении экскурсовода, который расскажет о местной истории и покажет интересные объекты, включая небольшую пещеру и муравейники высотой до одного метра.
Фото: национальный парк «Башкирия», ТГ.