В Бурзянском районе Башкирии откроют новую экотропу

К началу туристического сезона планируется установить информационные знаки и указатели, а также обустроить места для отдыха. Экотропа будет доступна как для самостоятельных прогулок, так и в сопровождении экскурсовода, который расскажет о местной истории и покажет интересные объекты, включая небольшую пещеру и муравейники высотой до одного метра.