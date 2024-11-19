В ближайшие дни в Башкирии температура опустится до -9°С

20 ноября на территории республики прогнозируется небольшой мокрый снег, местами – умеренный. В некоторых районах также возможен гололед и налипание мокрого снега на деревьях и проводах. На дорогах может образоваться снежный накат и гололедица. Ветер сменит направление с южного на западный и северо-западный. Ночные температуры будут от 0 до -5°С, 0 днем – от +2 до -3°С.