Из Башкирии на Донбасс прибыл очередной гумконвой

Стройматериалы, зимние масксети, антидроновые плащи и мобильные бани. На Донбасс прибыл очередной гумконвой, сформированный по заявкам мобилизованных и добровольцев.

Из гражданских фур в военные «Камазы» бойцы перегружают не только гуманитарную помощь. В каждом детском письме или окопной свечке — частичка родного дома и поддержка неравнодушных жителей Башкортостана. А это дорогого стоит, говорят бойцы. Когда знаешь, что тебя любят и ждут дома, выполнять поставленные задачи гораздо легче.

Внедорожники, мотоциклы и мобильные бани. Это уже традиционный перечень, который входит в каждый гуманитарный конвой. Военнослужащим всё это необходимо. И приезжают они не пустыми.

Гуманитарную помощь получают не только мобилизованные и контрактники из именных подразделений. Добровольцы, которые родом из Башкортостана, но служат в других воинских формированиях, также не обделены вниманием своих земляков.

По традиции, к своим землякам приезжают и главы районов Башкортостана. Привозят не только именные посылки, но и личные приветы от родных и близких. Гумконвои они уже формируют с учетом погодных условий.