Из Башкирии в зону проведения СВО отправилась очередная группа бойцов

Очередная группа бойцов отправилась из Башкортостана в зону специальной военной операции. На проводах от имени Главы Башкортостана мужчинам передали слова благодарности и пожелали благополучного возвращения. Двухнедельный отпуск защитники провели с семьями, успели пообщаться с родными, а также провести «Уроки Мужества» в школах, черпая силы из общения с детьми. Теперь в их рюкзаках не только необходимое в полевых условиях снаряжение, но и именные посылки, домашние гостинцы и тёплые письма-приветы от земляков, которые ждут их домой с победой.
Напомним, также сейчас активно формируются и пополняются войска БПЛА. Контракт заключается на срок от одного года. Затем военнослужащий может уволиться или заключить новый договор. Специальность за ним сохраняется – перевести на другую без его согласия нельзя. За эффективное применение дронов предусмотрены выплаты. Заключить контракт могут мужчины от 18 до 45 лет.