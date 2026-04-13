Из Башкирии в зону проведения СВО отправилась очередная группа бойцов

Очередная группа бойцов отправилась из Башкортостана в зону специальной военной операции. На проводах от имени Главы Башкортостана мужчинам передали слова благодарности и пожелали благополучного возвращения. Двухнедельный отпуск защитники провели с семьями, успели пообщаться с родными, а также провести «Уроки Мужества» в школах, черпая силы из общения с детьми. Теперь в их рюкзаках не только необходимое в полевых условиях снаряжение, но и именные посылки, домашние гостинцы и тёплые письма-приветы от земляков, которые ждут их домой с победой.