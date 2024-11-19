В Уфе построят уникальный жилой комплекс

Новый формат городской жизни. В Уфе группа компаний «Первый трест» презентовала уникальный жилой комплекс. Название «Белый остров» говорит само за себя: город в городе расположится на полуострове столицы Башкортостана рядом с Каменной переправой.

За мечтой жить на острове теперь не нужно лететь за тысячи километров. Она гораздо ближе благодаря новому проекту группы компаний «Первый трест».

Живописный полуостров у каменной переправы, что находится в Кировском районе Уфы, — как чистый холст для создания нового формата загородной жизни, которая располагается в нескольких минутах езды от центра столицы. И в то же время под рукой.

Пляж, марина для владельцев катеров и яхт, а также набережная протяженностью около двух км, здесь можно будет приятно провести время, подышать свежим воздухом и насладиться атмосферой природы. Ильдар Гарипов, генеральный директор ГК «Первый Трест»

От уютных студий до просторных четырехкомнатных квартир с шикарной перспективой за окном — будь то панорама города, река или лес. А для максималистов есть вариант с террасами, балконами и антресолями с высотой этажа до пяти метров.

«Первый Трест» не просто возводит уникальный комплекс, создает мир, если хотите, государство в государстве — здесь будут школа, детские сады, спортивные центры, магазины, кафе, рестораны, бизнес-модели. И это плавание уже начинается с наград на федеральном уровне и признания специалистов.