В Уфе построят уникальный жилой комплекс

Новый формат городской жизни. В Уфе группа компаний «Первый трест» презентовала уникальный жилой комплекс. Название «Белый остров» говорит само за себя: город в городе расположится на полуострове столицы Башкортостана рядом с Каменной переправой.
За мечтой жить на острове теперь не нужно лететь за тысячи километров. Она гораздо ближе благодаря новому проекту группы компаний «Первый трест».
Живописный полуостров у каменной переправы, что находится в Кировском районе Уфы, — как чистый холст для создания нового формата загородной жизни, которая располагается в нескольких минутах езды от центра столицы. И в то же время под рукой.
От уютных студий до просторных четырехкомнатных квартир с шикарной перспективой за окном — будь то панорама города, река или лес. А для максималистов есть вариант с террасами, балконами и антресолями с высотой этажа до пяти метров.
«Первый Трест» не просто возводит уникальный комплекс, создает мир, если хотите, государство в государстве — здесь будут школа, детские сады, спортивные центры, магазины, кафе, рестораны, бизнес-модели. И это плавание уже начинается с наград на федеральном уровне и признания специалистов.
А выехать на взлетную полосу жители Белого острова смогут легко — предусмотрено строительство двух мостов. Уже разработан проект новой транспортной развязки, где будут дороги и остановки. Продажи квартир уже начались, стоимость квадратного метра — от 130 тыс. рублей. Есть выгодные рассрочки и ипотеки, в том числе семейная и трейд-ин.