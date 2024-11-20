В Уфе обустроили тропу здоровья у «Висячего камня»

На участке тропы здоровья к «Висячему камню» появилось освещение. Об этом рассказали в администрации Уфы.
Новый маршрут расположен между тропами «Воронки» и СОК «Биатлон». Его общая протяженность составляет 4 км. Для освещения прогулочных дорожек на антивандальных стальных опорах были установлены современные торшеры со светодиодами, дающими направленный и высокоинтенсивный световой поток.
Теперь жители и гости Уфы смогут насладиться живописными лесными пейзажами и свежим воздухом, не опасаясь заблудиться в темноте. На тропе «Висячий камень» также есть вело-пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки.
Фото: администрация г. Уфы.