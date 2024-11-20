Башкирию ждут дожди и аномально теплая погода

Сегодня, 20 ноября, через регион пройдет атмосферный фронт, который принесет мокрый снег и дождь. По данным Башгидромета, в некоторых районах возможен гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На отдельных участках дорог может образоваться снежный накат и гололедица.

Во второй половине недели Башкирия окажется под влиянием западной части антициклона, из-за чего в регион начнет поступать теплая воздушная масса с юга. Это приведет к значительному повышению температур, которые будут на 4-6°С выше нормы. Ночью ожидается температура от 0 до -5°С, в ясные ночи на юго-востоке возможны значения до -10°С. Днём температура будет колебаться в пределах +3 до -2°С. В некоторых местах республики также могут наблюдаться небольшие осадки и гололед.