В Уфе заработал ресурсный центр «Взгляд»

Региональный ресурсный центр «Взгляд» в Уфе заработал в полную силу. Он занимается консультацией и диагностикой детей с нарушением зрения и их родителей, преподавателей, методической помощью. Специалисты ведут занятия как вживую, так и в режиме онлайн.

В кабинете есть всё необходимое оборудование, в том числе и тактильное, игрушки, книги. Всё для того, чтобы ребенок мог познавать мир. К слову, центр существует при коррекционной школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Желающие также смогут получить консультацию логопеда, психолога и дефектолога.