В Башкирии завершили замену моста через реку Исянбайка

В Калтасинском районе завершили ремонт моста через реку Исянбайка недалеко от села Кучаш. Строители заменили мостовую конструкцию длиной 23 метра.
По словам и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства республики Любови Минаковой, этот мост играет ключевую роль для жителей многих сёл, так как он соединяет их с региональной трассой Уфа — Бирск — Янаул, ведущей в столицу и на северо-восток региона.
В министерстве транспорта подчеркнули, что под руководством Главы Башкирии большое внимание уделяется обеспечению транспортной доступности малых населённых пунктов и улучшению дорог, ведущих к туристическим местам.
Фото: Минтранс РБ.