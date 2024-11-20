В Башкирии завершили замену моста через реку Исянбайка

По словам и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства республики Любови Минаковой, этот мост играет ключевую роль для жителей многих сёл, так как он соединяет их с региональной трассой Уфа — Бирск — Янаул, ведущей в столицу и на северо-восток региона.