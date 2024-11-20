Природный парк «Мурадымовское ущелье» запустил маршрут «Тропою зубра»

В Башкирии стартовал новый экскурсионный маршрут под названием «Тропою зубра» в природном парке «Мурадымовское ущелье». Об этом сообщила пресс-секретарь Минэкологии республики Ренара Газина.

Для удобства посетителей работники парка установили пешеходные мостики через реку Большой Ик, что позволяет в любое время года посещать вольер с зубрами и наблюдать за этими величественными животными в их естественной среде обитания.

Напомним, что зубры были впервые переданы в Башкирии в мае прошлого года из Беларуси по инициативе главы республики. Соглашение о создании популяции этих животных было достигнуто во время официального визита делегации в Беларусь в январе 2023 года.

Этим летом в семье зубров произошло радостное событие — родился зубренок.

Башкирский опыт по восстановлению популяции зубров вызывает интерес и у других регионов России, включая Ханты-Мансийский автономный округ и некоторые области Зауралья, которые планируют перенять эту практику.