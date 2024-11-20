В Башкирии по программе «Рекрут» принято более 2300 заявлений

В Башкортостане по программе «Рекрут» подали порядка 2350 заявлений. Лидеры среди муниципалитетов — Уфа и Ишимбайский район. Об этом рассказали в ДОСААФ республики, которое и выступило инициатором проекта. Я напомню, что участником может стать любой человек, который привлечёт на службу нового контрактника.

За это предполагается вознаграждение в 50 тыс. рублей. Изначально программа должна была работать до 31 октября, однако, учитывая повышенный спрос, организаторы приняли решение продлить ее до конца года.

Напомним, в Башкортостане желающие подписать контракт с оборонным ведомством страны могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру: 117, телефону Ситуационного центра 122, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Добавим, что помимо 40 видов льгот, которые полагаются всем военнослужащим, в столице Башкирии участникам СВО также предоставят скидки на покупку жилья.