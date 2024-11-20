В Уфе показали работу Центра обработки вызовов «Системы-112»

В Уфе выросло число обращений в Центр обработки вызовов «Системы-112». Это связано с непогодой, наступлением холодов и, как следствие, повышением количества возгораний. Как проходит работа центра и кто находится на том конце провода?

Это один из сложнейших моментов их работы – отыскать человека на расстоянии, чтобы если не точно определить местоположение, то хотя бы сузить место поиска для экстренных служб. Но иногда заявители переоценивают возможности диспетчеров. Однако они не всесильны. Всевидящего ока у них нет. И, конечно, всегда в приоритете звонки, угрожающие жизни и здоровью людей. Иногда удобнее не позвонить в 112, а воспользоваться одноименным приложением. Заявка тут же уходит операторам.

Здесь же можно указать, какая беда произошла, добавить описание и даже фото. Местоположение заявителя определяется автоматически. Особенно удобно приложение для немых и слабослышащих людей. Сейчас для службы 112 началась горячая пора. Сейчас уже многие в предвкушении новогодних праздников. Но у диспетчеров это чувство отличается. Пока все будут отдыхать, они, наоборот, переходят на усиленный режим работы.

Самообладание, несмотря на стресс, – самое главное в их работе. Но не всегда на их вежливость люди на том конце провода отвечают тем же. Тем не менее баланс в их работе сохранён.