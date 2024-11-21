В Уфе установят 25 новогодних городков

В Уфе активно готовятся к празднованию Нового года — осталось чуть больше месяца. 15 ноября в парке «Волна» в Затоне поставили первую новогоднюю елку. Украшения и установка световых и ледяных фигур продолжается.

В этом сезоне планируется открыть 25 новогодних городков. Более 150 площадок будут организованы во дворах и возле торговых центров.

Городское новогоднее настроение будут поддерживать и сами жители. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отметил, что руководители предприятий также смогут украсить свои здания и прилегающие площади.