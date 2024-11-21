В Благоварском районе прошел праздник гусиного пера

В республике начались праздники гусиного пера. В Благоварском районе прошел один из них. Его организовали в рамках конкурса «Трезвое село». Каждый год перед республиканским этапом праздник открывает череду других мероприятий. Наша съемочная группа побывала на «Ҡаҙ өмәһе» и познакомилась со старинными обрядами и задушевными песнями.

Сегодня в деревне непростые посиделки. Сельчане собрались вместе ощипывать птицу на празднике гусиного пера. Кропотливый и трудоёмкий процесс начался с раннего утра и продолжился до позднего вечера. Работа не из легких. Но не в тягость, а в радость, говорят хозяюшки. Под песни и разговоры время летит незаметно.

Как принято, праздник провела семья, владеющая большим хозяйством. В этом году Галлямовы вырастили более сотни гусей и уток. Молодняк вывели в собственном инкубаторе. Все лето они выращивали птицу. И теперь радуются результату – заготавливают впрок гусиное мясо и щиплют пух на подушки, которые пойдут на приданое невестам. Радость разделяют всем селом.

Помогать приехали и из соседней деревни. В их числе и Тимирьян Гатиятуллин – ветеран боевых действий, участник СВО. Его комиссовали из-за тяжелого ранения. Мужчина долго восстанавливался в госпитале, недавно вернулся в родные края после реабилитации. В тылу бывший боец не сидит сложа руки, старается помочь, как может, своим землякам.

После женщины взялись за коромысла. Вместо ведер повесили золотистые гусиные тушки. И народные гуляния продолжились у пруда. Здесь птицу окунали в холодную воду – так она лучше сохранится. Обряд сопровождали ритуальной песней. Праздник гусиного пера местные жители включили в план мероприятий по участию в республиканском конкурсе «Трезвое село». «Ҡаҙ өмәһе» открывает череду других мероприятий.