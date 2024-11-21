Стало известно, когда в Уфе откроют Шакшинский мост

Движение на Шакшинском мосту в Уфе обещают открыть вовремя — в полночь 24 ноября. Сейчас дорожные рабочие укладывают асфальт и завершают сварочные работы. В прошлом году ремонтировали первую очередь, а в этом перешли на вторую сторону — демонтировали бетонные балки, заменив на металлические.

На данном этапе между собой соединили левую и правую части моста, проводят работы по гидроизоляции. После открытия движения уложат асфальт на стыке плит, а к 25 декабря — на середине моста. Тогда откроется движение уже в двух направлениях. 23 октября его перекрыли полностью, чтобы при проведении работ исключить колебания мостовых конструкций.