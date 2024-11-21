В День ТВ сотрудники БСТ рассказали об особенностях своей работы

Во всем мире сотрудники телевидения отмечают свой профессиональный праздник, который учредили 28 лет назад. Однако эта сфера, особенно в нашей стране, зародилась еще в начале двадцатого века. С тех пор нашу жизнь уже невозможно представить без телевизоров и транслируемых развлекательных программ и новостей. За их созданием только на Башкирском спутниковом телевидении стоит труд сотен людей. Свой профессиональный праздник новостийщики, как всегда, отмечают на рабочем месте.
Так выглядела рабочая обстановка в редакции незадолго до прямого эфира. Написать текст, проверить его и смонтировать репортаж нужно оперативно и точно в срок. И это, прежде всего, командный труд — координатора, корреспондента, оператора, видеоинженера, режиссёра.
Именно такую школу прошла и журналист Анастасия Ильчибаева. Она и по сей день рассказывает жителям республики о новостях в регионе. И параллельно ведет передачу «Мегасело». Многие творцы, у которых уже есть «Орфей» и которым еще предстоит его завоевать, прошли новостную службу. Информационные программы — это локомотив любого канала.
Ежечасные выпуски на двух языках, специальные репортажи, чтобы жители узнали первыми о главных мероприятиях в регионе. В том числе и события спецоперации. Наш коллега Азат Садреев вновь в командировке на передовой. Когда-то начинавший ведущим детской программы «Артылыш», он и не думал, что станет военным корреспондентом.
На башкирском телевидении трудятся десятки, если не сотни заслуженных работников отрасли. К подготовке любой передачи режиссёр Фирдаус Харисова относится ответственно. Она от и до продумывает каждую программу.
В этом году башкирское телевидение отмечает 65-летие. Время зарождения, становления и развития. Режим постоянного цейтнота порой не выдерживает даже техника. А вот сотрудники телевидения — одни из самых трудоспособных. Потому что здесь работают только фанаты своего дела.
Всего же в телекомпании трудятся более пятисот человек. Это не только журналисты, операторы и режиссеры, прежде всего техники, инженеры, водители и представители самых разных профессий. Без них невозможно представить телевидение, ведь каждый сотрудник вносит свой вклад в общее дело — конкретно показать и рассказать людям о последних событиях в регионе.