В День ТВ сотрудники БСТ рассказали об особенностях своей работы

Во всем мире сотрудники телевидения отмечают свой профессиональный праздник, который учредили 28 лет назад. Однако эта сфера, особенно в нашей стране, зародилась еще в начале двадцатого века. С тех пор нашу жизнь уже невозможно представить без телевизоров и транслируемых развлекательных программ и новостей. За их созданием только на Башкирском спутниковом телевидении стоит труд сотен людей. Свой профессиональный праздник новостийщики, как всегда, отмечают на рабочем месте.

Так выглядела рабочая обстановка в редакции незадолго до прямого эфира. Написать текст, проверить его и смонтировать репортаж нужно оперативно и точно в срок. И это, прежде всего, командный труд — координатора, корреспондента, оператора, видеоинженера, режиссёра.

Для режиссера новостей это главное — стрессоустойчивость и, конечно, оперативность. То есть все последние новости мы выдаем каждый час в прямом эфире. И благодаря нашей технике, которая у нас есть, мы можем включить в эфир новостей любого нашего корреспондента из любой точки республики и не только. Азамат Байсалямов, руководитель режиссёрской группы главной редакции информационных программ

Именно такую школу прошла и журналист Анастасия Ильчибаева. Она и по сей день рассказывает жителям республики о новостях в регионе. И параллельно ведет передачу «Мегасело». Многие творцы, у которых уже есть «Орфей» и которым еще предстоит его завоевать, прошли новостную службу. Информационные программы — это локомотив любого канала.

Так как я все-таки в рамках новостной работы езжу по деревням и по селам, но здесь в проекте «Мегасело» мне пришлось максимально погрузиться в эту жизнь, и она очень очаровала, точно так же как и наши герои. Вообще они вдохновляют и дают надежду на то, что село не умрет и село будет жить. И это самое главное. Как раз показать вот эту изнанку. Показать, что там очень крутые люди, что там есть возможности. Анастасия Ильчибаева, ведущая программы «Мегасело»

Ежечасные выпуски на двух языках, специальные репортажи, чтобы жители узнали первыми о главных мероприятиях в регионе. В том числе и события спецоперации. Наш коллега Азат Садреев вновь в командировке на передовой. Когда-то начинавший ведущим детской программы «Артылыш», он и не думал, что станет военным корреспондентом.

На башкирском телевидении трудятся десятки, если не сотни заслуженных работников отрасли. К подготовке любой передачи режиссёр Фирдаус Харисова относится ответственно. Она от и до продумывает каждую программу.

Операторы, звукорежиссеры, инженеры, техники — от каждого зависит эфир и качество программы. Вот все подойдут, мы будем сообща ставить свет, мизансцены, ракурсы будем выбирать. Фирдаус Харисова, режиссёр студии телевидения, заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан

В этом году башкирское телевидение отмечает 65-летие. Время зарождения, становления и развития. Режим постоянного цейтнота порой не выдерживает даже техника. А вот сотрудники телевидения — одни из самых трудоспособных. Потому что здесь работают только фанаты своего дела.