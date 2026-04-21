В Уфе общественники рассказали о ходе работ в парке им. Ленина

В уфимском парке имени Ленина появятся кафе и амфитеатр. Такие планы озвучили на выездном заседании Общественной палаты республики. Работы идут по графику. Подрядчик уже строит фонтаны со стороны улиц Тукаева и Валиди. Они будут с подсветкой и звуком.

Уже залиты плиты и стены, прокладываются инженерные сети, акустические кабели и вентиляционные шахты. Затем чаши фонтанов облицуют. В парке устанавливают тренажёры и видеонаблюдение. Обустраивают амфитеатр – подводят сети под светотехнику. Также строят кафе.