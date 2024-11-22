Предприятия Башкирии должны до 2025 года получить экологические разрешения

В Башкортостане до 2025 года почти сто предприятий должны получить экологические разрешения. Об этом говорили на заседании в Доме Республики под руководством Радия Хабирова. На встрече с руководителем Южно-Уральского направления Росприроднадзора обсудили вопросы модернизации заводов, в частности, систем контроля выбросов вредных веществ.
При выполнении требований предприятия освобождаются от текущих платежей за вред, который они наносят окружающей среде. По последним данным, 42 процента компаний уже получили разрешения. Оставшиеся должны завершить работу в этом направлении.
Глава Башкортостана напомнил, что действующее законодательство стимулирует предприятия вкладывать средства в создание современных, так называемых «зеленых» производств. Роман Болотов подчеркнул: в случае невыполнения обязательств вовремя и в срок в отношении предприятий будут применены штрафные санкции.