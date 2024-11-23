В Уфе на площадке Конгресс-холла «Торатау» открылась ярмарка недвижимости

Строительные компании представляют свои проекты жителям и гостям столицы. В течение двух дней любой желающий может подойти к представителям застройщиков и проконсультироваться. А еще подобрать себе недвижимость в строящихся домах, узнать стоимость квартиры и в случае чего забронировать их.
Там же можно оформить ипотеку и сделку. Причем специалисты банков и других организаций могут помочь при сделке или любых других вопросах. Мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев подчеркнул, что подобный форум поможет всем участникам: застройщикам обсудить проблемы и тенденции, которые есть в отрасли, а также тем, кто хочет приобрести жильё. Ведь в последние годы город активно развивается, увеличивается численность населения, застраиваются новые территории. Вместе с ними должны появляться школы, детские сады, поликлиники и другие социальные объекты.