В Уфе на площадке Конгресс-холла «Торатау» открылась ярмарка недвижимости

Строительные компании представляют свои проекты жителям и гостям столицы. В течение двух дней любой желающий может подойти к представителям застройщиков и проконсультироваться. А еще подобрать себе недвижимость в строящихся домах, узнать стоимость квартиры и в случае чего забронировать их.

Там же можно оформить ипотеку и сделку. Причем специалисты банков и других организаций могут помочь при сделке или любых других вопросах. Мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев подчеркнул, что подобный форум поможет всем участникам: застройщикам обсудить проблемы и тенденции, которые есть в отрасли, а также тем, кто хочет приобрести жильё. Ведь в последние годы город активно развивается, увеличивается численность населения, застраиваются новые территории. Вместе с ними должны появляться школы, детские сады, поликлиники и другие социальные объекты.

Проводим мероприятия для тех застройщиков, которые работают у нас в республике, больше 27 застройщиков представлены для того, чтобы показать и презентовать свои комплексы. Это больше одного миллиона строящегося квадратного метра жилья. Наша задача — строить ещё больше и еще качественнее. Руководство республики нам именно такую задачу ставит. Соответственно, мы находим новые решения — это и комплексное развитие территорий, это и строительство инженерной инфраструктуры для новых территорий, которые развиваются у нас в Уфе — это и Забелье, и Зауфимье, — которые будут активно развиваться.

Ратмир Мавлиев, глава администрации г. Уфы
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