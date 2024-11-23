В Уфе на площадке Конгресс-холла «Торатау» открылась ярмарка недвижимости

Проводим мероприятия для тех застройщиков, которые работают у нас в республике, больше 27 застройщиков представлены для того, чтобы показать и презентовать свои комплексы. Это больше одного миллиона строящегося квадратного метра жилья. Наша задача — строить ещё больше и еще качественнее. Руководство республики нам именно такую задачу ставит. Соответственно, мы находим новые решения — это и комплексное развитие территорий, это и строительство инженерной инфраструктуры для новых территорий, которые развиваются у нас в Уфе — это и Забелье, и Зауфимье, — которые будут активно развиваться.

Ратмир Мавлиев, глава администрации г. Уфы