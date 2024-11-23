«Спутник FM» завоевала 3 награды премии «Радиомания 2024»

Радиостанция «Спутник FM» завоевала сразу три награды национальной премии «Радиомания 2024». Это главная награда страны в области радиовещания, которую еще называют «радийным Оскаром». Более 300 проектов и 22 номинации.

Сотрудники «Спутник ФМ» стали лучшими в номинациях «Радио-игра», «Музыкальная программа» и «Свободной номинации». Проекты «Делайте ставки, господа», «Чак-Чак Норис. Городские приключения» и «Уфимская волна» больше всего понравились жюри. Таким образом, у «Спутника» в копилке теперь 17 золотых статуэток с микрофоном.