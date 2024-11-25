В Уфе прошёл семинар для соцкоординаторов госфонда «Защитники Отечества»

В Уфе прошёл семинар для социальных координаторов госфонда «Защитники Отечества» и заместителей глав муниципалитетов. Участие приняли также представители правительства региона, руководители министерств и ведомств. На семинаре подвели итоги работы, а также обменялись опытом.

Сейчас в регионе трудятся около 100 социальных координаторов, которые помогают участникам СВО и их семьям решать различные вопросы. В регионе действуют более 40 мер соцподдержки. На семинаре региональный филиал госфонда и межведомственная комиссия по поддержке участников СВО заключили соглашение о сотрудничестве. Также наградили наиболее отличившихся социальных координаторов.