Жители Уфы отремонтировали участок дороги благодаря ППМИ

Благодаря ППМИ проблема с подъездом к домам решилась. Жители улицы Геологов в Уфе в этом году смогли отремонтировать проблемный участок дороги, по которому раньше ездить было небезопасно. Весной и осенью дорога становилась труднопроходимой и для пешеходов, а путь с детьми в школу и в детский сад превращался в настоящее испытание.
Местные жители не стали ждать помощи со стороны и решили принять участие в программе поддержки местных инициатив. Так, этим летом их многолетняя проблема ушла в прошлое.
Часть средств собрали жители, деньгами помог и местный предприниматель. Львиная же доля финансирования – более 1 миллиона 300 тысяч рублей – поступила из бюджета республики и города.