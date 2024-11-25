Жители Уфы отремонтировали участок дороги благодаря ППМИ

Благодаря ППМИ проблема с подъездом к домам решилась. Жители улицы Геологов в Уфе в этом году смогли отремонтировать проблемный участок дороги, по которому раньше ездить было небезопасно. Весной и осенью дорога становилась труднопроходимой и для пешеходов, а путь с детьми в школу и в детский сад превращался в настоящее испытание.