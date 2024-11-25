В Башкирии стартовал Экодиктант-2024

В республике стартовало тестирование по экологической грамотности. Экодиктант состоит из 25 вопросов, охватывающих 12 разделов экологии. Основной упор – на темы про заповедные территории России, Красную книгу и экотуризм.

В нем могут принять участие и дети с особенностями развития. Просветительская акция проходит уже шестой раз по всей стране. Её организовывают в онлайн-формате на портале Экодиктант.рус, а также на офлайн-площадках.