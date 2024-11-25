В Уфе прошёл мастер-класс от казахского дизайнера

Подготовка к Межрегиональному форуму сотрудничества России и Казахстана идёт полным ходом. На его основной площадке проведения во Дворце борьбы развёрнуты экспозиции из крупногабаритной техники, готовится площадка под выставку народных достижений, гастрофестиваля. Кроме деловой программы, безусловно, подготовлена и культурная часть. Уже сегодня гости из Казахстана провели в столице мастер-классы, выставки и презентации.
Известный казахский дизайнер Ырза Турсынзада в Башкортостане не впервые. Хранительница традиций мастеров прикладного искусства уже была в Уфе с семинаром. Сегодня ее урок практический. У народных промыслов, говорит мастерица, большое будущее, нужно только научиться их выводить в тренд.
Свой мастер-класс казахский дизайнер назвала творческим вызовом. Обычно она просит мастериц принести одинаковые ткани и учит работать только с ними. Мастерицам из Башкортостана она сказала прийти со своими изделиями и дала индивидуальные советы.
В национальной библиотеке республики открылась фотовыставка «Казахстан сегодня». На кадрах уникальные достопримечательности дружественной страны: мавзолей Ахмеда Ясави, хребты Заилийского Алатау. А еще казахские народные сказки теперь можно будет читать на башкирском языке: книга хранится в фондах национальной библиотеки и доступна её читателям.