В Уфе прошёл мастер-класс от казахского дизайнера

Подготовка к Межрегиональному форуму сотрудничества России и Казахстана идёт полным ходом. На его основной площадке проведения во Дворце борьбы развёрнуты экспозиции из крупногабаритной техники, готовится площадка под выставку народных достижений, гастрофестиваля. Кроме деловой программы, безусловно, подготовлена и культурная часть. Уже сегодня гости из Казахстана провели в столице мастер-классы, выставки и презентации.

Известный казахский дизайнер Ырза Турсынзада в Башкортостане не впервые. Хранительница традиций мастеров прикладного искусства уже была в Уфе с семинаром. Сегодня ее урок практический. У народных промыслов, говорит мастерица, большое будущее, нужно только научиться их выводить в тренд.

Свой мастер-класс казахский дизайнер назвала творческим вызовом. Обычно она просит мастериц принести одинаковые ткани и учит работать только с ними. Мастерицам из Башкортостана она сказала прийти со своими изделиями и дала индивидуальные советы.