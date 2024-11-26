В Башкирии на новогодние праздники усилят вывоз мусора

В Башкирии рассказали о планах по вывозу мусора на время новогодних праздников. На пресс-конференции и. о. министра природопользования и экологии Нияз Фазылов сообщил, что с 28 декабря операторы по вывозу мусора будут работать в более интенсивном режиме.

Каждый день проводятся видеоконференции, на которых рассматриваются обращения и жалобы граждан. Также было отмечено, что затрудненный вывоз мусора часто связан с автомобилями, припаркованными у контейнеров. В частности, в Стерлитамаке специалистам потребовалось три дня, чтобы найти владельца одной из машин. Фазылов призвал жителей парковаться в отведенных для этого местах, чтобы избежать проблем с вывозом отходов.