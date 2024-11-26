В Башкирии 50 жителям вручили знак «Почетный донор России»

Нагрудный знак «Почетный донор России» и удостоверение к нему вручили 50 жителям Башкортостана. В Национальном молодежном театре имени Мустая Карима состоялось награждение доноров, сдавших кровь и ее компоненты 40 и более раз.

За год порядка 600 человек получают свои награды, денежную компенсацию и полагающиеся им льготы. Многие из них впервые стали донорами для своих родных и близких. Сдав кровь один раз, решили не останавливаться и тем самым помочь спасти жизнь не одного человека.