Бойцам полка «Башкортостан» доставили гумконвои из районов республики

Бойцам 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» разом приехали гуманитарные конвои из нескольких районов республики. В составе груза всё самое необходимое, что изготовили волонтеры, собрали жители и организации. И, конечно, личные посылки от родных и близких. Всё собрано по заявкам бойцов.

Огонек добра получили бойцы от волонтеров Кушнаренковского района. Именно так называется движение, участники которого привезли на передовую окопные свечи, маскировочные сети, теплую одежду, продукты. До зоны СВО волонтёры доехали на собственной машине. Груз передали землячке с позывным «Альфредовна».

Приезжают и священнослужители. Так, прихожане одного из храмов Иглинского района также решили внести свой вклад. А привез гумпомощь отец Константин. Медикаменты, средства гигиены — малая часть того, что передали бойцам. А конвой из Чекмагушевского района привез автомобиль высокой проходимости «УАЗ-фермер». Который обязательно поможет в ратном деле.