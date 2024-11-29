В Уфе осудили мужчину, который выстрелил в ногу 10-летней девочки

В Уфе перед судом предстал 65-летний местный житель. Он стрелял из пневматического оружия по детям.

Напомним, в июле мужчина находился у себя в доме по улице Касимовской. На улице играли четыре девочки. Мужчине якобы помешал шум детей, которые спрятались от дождя под козырьком подъезда. Тогда горожанин выстрелил в девочек из пневматической винтовки. Он попал в бедро 10-летней девочки. Ребёнку потребовалась госпитализация.