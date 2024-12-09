В Уфе активисты хотят заменить ограждение школы в рамках ППМИ

На входе в учреждение установили современные ворота с видеодомофоном, чтобы в школу не проникли посторонние люди. Тем не менее попасть в гимназию «непрошенные гости» могут через забор, который уже отжил свой век. Местами конструкция накренилась, проржавела и осела. Чтобы обезопасить ребят, нужно новое ограждение. Поставить забор люди смогут благодаря программе поддержки местных инициатив.