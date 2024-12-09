Незрячая жительница Башкирии тренирует собак-поводырей

Жительница Стерлитамакского района стала тренером для собак-поводырей. Анна Бергин из села Большой Куганак не видит с рождения. Несмотря на её диагноз, она живёт как обычный здоровый человек. Имеет семью – супруга и двоих сыновей. Играет на различных инструментах. Отучилась в Московской академии сельского хозяйства по специальности кинолог. Во время прогулки ей помогают собаки-поводыри, которых воспитывает сама.

Постоянными спутниками жизни для людей, неспособных видеть, становятся собаки-поводыри. Обойти препятствие, припаркованные машины, перейти дорогу, зайти в транспорт – для незрячего человека эти задачи почти невыполнимы. Преодолеть недоступную среду Анне Бергин помогает её питомец по имени Айна. Также у Анны Бергин есть собака Ассоль. Раньше она была её проводником, но сейчас, можно сказать, вышла на заслуженный отдых. Следом появился пудель по кличке Честер. Год назад приобрела монгольскую овчарку банхар. Сейчас на воспитании у них немка Линда.

Анна Бергин занимается музыкой, играет на разных инструментах, окончила Московскую академию сельского хозяйства по специальности кинолог. Её муж Кристофер – из Великобритании. Познакомились в интернете, позже он приехал к возлюбленной в Башкортостан. Воспитывают двоих сыновей – 11-летнего Рому и Михаила-Уильяма, которому 3 года.