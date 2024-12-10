В Нижнем Новгороде прошли сборы Приволжского округа Росгвардии

В Нижнем Новгороде прошли сборы под руководством командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-полковника Сергея Просяника. Занятия были как теоретическими, так и практическими. На полигоне участники ознакомились с передовыми практиками противодействия БПЛА.
Завершился оперативный сбор расширенным заседанием итогового военного совета под председательством командующего округом. Он вручил отличившимся государственные и ведомственные награды.
Напомним, в 2024 году войска округа приняли участие в обеспечении правопорядка при проведении около 4 тысяч массовых мероприятий, в том числе международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Уфе.