В Уфе суд оштрафовал главного редактора издания «Пруфы»

Главного редактора издания «Пруфы» Марину Каримову оштрафовали на 60 тысяч рублей. Такое решение сегодня вынесли в Советском районном суде столицы. Ранее в отношении автономной некоммерческой организации «Свободные медиа» составили административный протокол за распространение недостоверной информации, которая может создать угрозу общественной безопасности.

Речь идёт о публикации статьи на сайте сетевого издания от 7 июля этого года под авторством Рамиля Рахматова. Стоит отметить, что ответчик отсутствовала на заседании, и Марину Каримову представлял адвокат. Он в свою очередь просил перенести рассмотрение дела, но судья отказалась от поддержания ходатайства.