В Башкирии открыли сразу пять молодёжных центров

Пять молодёжных центров открыли сегодня в Башкортостане. Они расположены на территории Уфы, Агидели, Кумертау, Краснокамского и Хайбуллинского районов республики. Старт работе был дан на заседании координационного совета по реализации молодежной политики и волонтёрству при Главе Башкортостана. В парке «Патриот» Радий Хабиров и председатель «Движения первых», Герой России Артур Орлов подвели итоги работы за 2024 год и наметили планы на следующий.

Красное сердце, внутри которого – молитва и травы с родной земли. Инесса Гладкова родом из Донецка, отправляет такие талисманы бойцам на свою малую родину. Делает их вручную, а также обучает других.

К волонтерскому движению активно подключается и подрастающие поколение. Гуманитарная помощь – одно из многих направлений, которые развиваются в коворкинге «Йешлек». Эти и другие молодежные пространства посетил Артур Орлов во время визита в Уфу. Председатель правления «Движения первых» отметил активное участие Башкортостана в мероприятиях по работе с молодежью и рассказал, что в следующем году их будет еще больше.

По видеосвязи состоялось открытие пяти центров для молодежи. В их числе «Орбита» – обновленное пространство для реализации творческого потенциала и поиска единомышленников.

В Башкортостане в «Движении первых» участвуют более 200 тысяч детей. Местные отделения открыты во всех муниципалитетах.

Мы активно поддерживаем добровольчество в нашей республике. Мы учредили почетный знак «Доброволец Башкортостана». Создание современных пространств для молодёжи – это, безусловно, еще одна важная часть нашей работы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан