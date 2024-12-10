В Башкирии открыли сразу пять молодёжных центров

Пять молодёжных центров открыли сегодня в Башкортостане. Они расположены на территории Уфы, Агидели, Кумертау, Краснокамского и Хайбуллинского районов республики. Старт работе был дан на заседании координационного совета по реализации молодежной политики и волонтёрству при Главе Башкортостана. В парке «Патриот» Радий Хабиров и председатель «Движения первых», Герой России Артур Орлов подвели итоги работы за 2024 год и наметили планы на следующий.
Красное сердце, внутри которого – молитва и травы с родной земли. Инесса Гладкова родом из Донецка, отправляет такие талисманы бойцам на свою малую родину. Делает их вручную, а также обучает других.
К волонтерскому движению активно подключается и подрастающие поколение. Гуманитарная помощь – одно из многих направлений, которые развиваются в коворкинге «Йешлек». Эти и другие молодежные пространства посетил Артур Орлов во время визита в Уфу. Председатель правления «Движения первых» отметил активное участие Башкортостана в мероприятиях по работе с молодежью и рассказал, что в следующем году их будет еще больше.
По видеосвязи состоялось открытие пяти центров для молодежи. В их числе «Орбита» – обновленное пространство для реализации творческого потенциала и поиска единомышленников.
В Башкортостане в «Движении первых» участвуют более 200 тысяч детей. Местные отделения открыты во всех муниципалитетах.
Башкортостан занимает первое место в России по количеству грантополучателей конкурса «Движения первых». В этом году от республики поступило 387 заявок. Из них реализовали 32 проекта на сумму 62 миллиона рублей. По словам Радия Хабирова, поддержка молодежи – это одно из приоритетных направлений. Потому что именно эти ребята будут определять будущее региона.