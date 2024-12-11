В Башкирии получить удостоверение ветерана боевых действий можно по новому порядку

Удостоверения ветерана боевых действий теперь можно получить по новому порядку. Изменения коснулись ветеранов боевых действий частных военных кампаний. Новые правила выдачи документа обсудили за круглым столом в региональном фонде «Защитники Отечества» с участием представителей Нотариальной палаты Республики Башкортостан.

Теперь участие бойца в СВО должны подтвердить два свидетеля, уже имеющие ветеранское удостоверение, выданное Национальным центром управления обороной Российской Федерации. Стоимость нотариального освидетельствования для участников СВО по федеральному тарифу равна 100 рублям. От уплаты регионального тарифа заявители освобождаются.