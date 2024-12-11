Шеф-повар из Башкирии примет участие в «Битве шефов»

Шеф-повар из Башкирии, Игорь Балдыков, который состоит в Ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров республики, примет участие в телешоу «Битва шефов» на канале «Пятница».

По информации Министерства торговли республики, он представит свое блюдо в эфире, который выйдет 13 декабря. Игорь приготовит интересное и изысканное блюдо из язычков ягненка, поданное с молочной полбой и мочеными ягодами.

Шоу «Битва шефов» – это конкурс между российскими шеф-поварами Константином Ивлевым и Ренатом Агзамовым, которые формируют команды поваров для поиска лучшего кулинарного таланта страны.