В Уфе спасатели отрабатывали действия при ДТП с пострадавшими

ДТП с тремя пострадавшими и опрокинутым авто отработали на учениях спасатели. Сотрудники Управления гражданской защиты Уфы, МЧС, ГАИ и скорой помощи провели совместную тренировку. Условия были максимально приближены к реальным. Как проходит спасательная операция и что самое сложное в работе на месте ДТП?



Лобовое столкновение двух машин. К счастью, только по легенде. От удара легковушка съехала с дороги и опрокинулась. Трое пострадавших. Один из них вылетел через лобовое стекло. С таким нередко сталкиваются спасатели. Медик сразу направляется к пострадавшему, в то время как остальные фиксируют авто. Только после этого можно будет приступить к деблокированию. В салоне находятся двое пострадавших.

В это время пожарные работают со вторым авто. Им необходимо справиться с возгоранием. Тушат специализированной пеной. А спасатели УГЗ уже подбираются к пострадавшим.

Навыки отточены до автоматизма. Но каждое ДТП, естественно, отличается. Нужно на месте в ту же секунду продумывать тактику. Есть и такие аварии, которые навсегда откладываются в памяти.

На место всегда выезжает и медик-спасатель для оказания первой помощи или уже реанимации. Так что на учениях у них свои задачи. Учения проходили совместно со скорой медицинской помощью.