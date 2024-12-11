В Уфе спасатели отрабатывали действия при ДТП с пострадавшими

ДТП
с тремя пострадавшими и опрокинутым авто отработали на учениях спасатели. Сотрудники
Управления гражданской защиты Уфы, МЧС, ГАИ и скорой помощи провели
совместную тренировку. Условия были максимально приближены к реальным. Как
проходит спасательная операция и что самое сложное в работе на месте ДТП?
Лобовое столкновение двух машин. К счастью, только по легенде. От удара легковушка съехала с дороги и опрокинулась. Трое пострадавших. Один из них вылетел через лобовое стекло. С таким нередко сталкиваются спасатели. Медик сразу направляется к пострадавшему, в то время как остальные фиксируют авто. Только после этого можно будет приступить к деблокированию. В салоне находятся двое пострадавших.
В это время пожарные работают со вторым авто. Им необходимо справиться с возгоранием. Тушат специализированной пеной. А спасатели УГЗ уже подбираются к пострадавшим.
Навыки отточены до автоматизма. Но каждое ДТП, естественно, отличается. Нужно на месте в ту же секунду продумывать тактику. Есть и такие аварии, которые навсегда откладываются в памяти.
На место всегда выезжает и медик-спасатель для оказания первой помощи или уже реанимации. Так что на учениях у них свои задачи. Учения проходили совместно со скорой медицинской помощью.
Всю эту работу спасатели знают отлично. Но каждая тренировка – это опыт, который поможет в реальных ЧП. Отточенность действий – это в том числе и сэкономленное время, которое в их работе решает многое.