В Уфе обсудили вопросы управления кампусами

В Уфе представители крупнейших вузов страны участвуют в формировании эффективных моделей управления кампусами. Мероприятие проходит на базе IQ-парка. Организатором выступило Минобразования страны. Модераторами стали эксперты Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Участие в стратегической сессии приняли представители 17 регионов России. Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Наука и университеты».

Первую очередь уфимского кампуса открыли в феврале этого года при участии Президента страны Владимира Путина. Сейчас заканчивают строительство объекта первого этапа второй очереди – геномного центра. Здесь разместится «Школа 21» Сбера, а также Центр информационных технологий в генетике.