В Уфе борются с последствиями снегопада

12 декабря на Уфу обрушился сильный снегопад. В администрации столицы рассказали, как коммунальные службы справляются со стихией.
В уборке задействованы 270 сотрудников и 207 единиц коммунальной техники. Придомовые территории и проезды к ним убирают еще 89 единиц техники, 410 дворников и 384 сотрудника управляющих и обслуживающих организаций.
Особое внимание в непогоду уделяется обработке пешеходных тротуаров, подходов к подъездам. За последние сутки было использовано 320 тонн противогололедных материалов.
Фото: администрация г. Уфы.