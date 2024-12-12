В Уфе борются с последствиями снегопада

12 декабря на Уфу обрушился сильный снегопад. В администрации столицы рассказали, как коммунальные службы справляются со стихией.

Фото №1 - В Уфе борются с последствиями снегопада

В уборке задействованы 270 сотрудников и 207 единиц коммунальной техники. Придомовые территории и проезды к ним убирают еще 89 единиц техники, 410 дворников и 384 сотрудника управляющих и обслуживающих организаций.

Особое внимание в непогоду уделяется обработке пешеходных тротуаров, подходов к подъездам. За последние сутки было использовано 320 тонн противогололедных материалов.

Фото: администрация г. Уфы. 

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